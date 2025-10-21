- Crescita
Trade:
300
Profit Trade:
285 (95.00%)
Loss Trade:
15 (5.00%)
Best Trade:
9.62 USD
Worst Trade:
-5.98 USD
Profitto lordo:
1 183.14 USD (4 103 398 pips)
Perdita lorda:
-30.82 USD (72 260 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (863.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
863.58 USD (102)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
75.33%
Massimo carico di deposito:
118.05%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
321
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
147.73
Long Trade:
237 (79.00%)
Short Trade:
63 (21.00%)
Fattore di profitto:
38.39
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.47 USD (3)
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
7.80 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (6.33 USD)
Per equità:
30.68% (673.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|246
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|8
|CADJPY
|8
|GBPCAD
|7
|EURJPY
|7
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.1K
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|4
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|0
|EURAUD
|2
|CADCHF
|6
|NZDCAD
|-6
|CHFJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4M
|AUDJPY
|715
|NZDJPY
|402
|CADJPY
|405
|GBPCAD
|322
|EURJPY
|396
|EURNZD
|165
|GBPAUD
|-6
|EURAUD
|34
|CADCHF
|51
|NZDCAD
|-76
|CHFJPY
|50
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.62 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 102
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +863.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 4
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.11 × 27
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 24
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.40 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 102
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 485
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.65 × 17
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 11
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
Tradeview-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.05 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.17 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 4
