SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Korea Forex Genius Ahn 001
Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 001

Daegeun Ahn
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
285 (95.00%)
Loss Trade:
15 (5.00%)
Best Trade:
9.62 USD
Worst Trade:
-5.98 USD
Profitto lordo:
1 183.14 USD (4 103 398 pips)
Perdita lorda:
-30.82 USD (72 260 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (863.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
863.58 USD (102)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
75.33%
Massimo carico di deposito:
118.05%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
321
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
147.73
Long Trade:
237 (79.00%)
Short Trade:
63 (21.00%)
Fattore di profitto:
38.39
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.47 USD (3)
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
7.80 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (6.33 USD)
Per equità:
30.68% (673.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 246
AUDJPY 14
NZDJPY 8
CADJPY 8
GBPCAD 7
EURJPY 7
EURNZD 3
GBPAUD 2
EURAUD 2
CADCHF 1
NZDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.1K
AUDJPY 8
NZDJPY 5
CADJPY 5
GBPCAD 4
EURJPY 4
EURNZD 7
GBPAUD 0
EURAUD 2
CADCHF 6
NZDCAD -6
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4M
AUDJPY 715
NZDJPY 402
CADJPY 405
GBPCAD 322
EURJPY 396
EURNZD 165
GBPAUD -6
EURAUD 34
CADCHF 51
NZDCAD -76
CHFJPY 50
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.62 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 102
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +863.58 USD
Massima perdita consecutiva: -7.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 4
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.11 × 27
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 24
MilliyFXGlobal-Server
0.40 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
FusionMarkets-Live
0.61 × 102
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 485
CapitalPointTrading-MT5-4
0.65 × 17
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 11
DooTechnology-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 2
Tradeview-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.05 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.17 × 224
FPMarkets-Live
1.34 × 112
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 4
61 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 17:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 16:22
Share of trading days is too low
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 16:22
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 15:12
Share of trading days is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 14:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Korea Forex Genius Ahn 001
30USD al mese
50%
0
0
USD
3.3K
USD
1
38%
300
95%
75%
38.38
3.84
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.