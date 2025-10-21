- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
75 (66.37%)
Loss Trade:
38 (33.63%)
Best Trade:
109.56 USD
Worst Trade:
-105.84 USD
Profitto lordo:
1 623.88 USD (237 368 pips)
Perdita lorda:
-1 120.24 USD (195 969 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (286.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.37 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.16%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
67 (59.29%)
Short Trade:
46 (40.71%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
4.46 USD
Profitto medio:
21.65 USD
Perdita media:
-29.48 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-324.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-444.20 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
138.02 USD
Massimale:
444.20 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (444.20 USD)
Per equità:
3.36% (345.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|504
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.56 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +286.37 USD
Massima perdita consecutiva: -324.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
