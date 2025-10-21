- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
16 887.26 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
24 271.88 USD (12 pips)
Perdita lorda:
-25.55 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7 384.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 887.26 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
1731.88
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
949.98
Profitto previsto:
4 041.06 USD
Profitto medio:
8 090.63 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.00 USD (2)
Crescita mensile:
15.72%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.55 USD
Massimale:
14.00 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (8.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|2
|archived
|2
|AUDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-8
|archived
|24K
|AUDUSD
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-31
|archived
|0
|AUDUSD
|-35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16 887.26 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 384.62 USD
Massima perdita consecutiva: -14.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 18
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 9
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 24
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 48
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 10
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 18
