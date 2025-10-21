SegnaliSezioni
Reza Ghio Helfando

GIGAFX

Reza Ghio Helfando
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
16 887.26 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
24 271.88 USD (12 pips)
Perdita lorda:
-25.55 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7 384.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 887.26 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
1731.88
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
949.98
Profitto previsto:
4 041.06 USD
Profitto medio:
8 090.63 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.00 USD (2)
Crescita mensile:
15.72%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.55 USD
Massimale:
14.00 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (8.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 2
archived 2
AUDUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -8
archived 24K
AUDUSD -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -31
archived 0
AUDUSD -35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 887.26 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 384.62 USD
Massima perdita consecutiva: -14.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 18
TitanFX-02
0.00 × 18
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 9
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 24
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 48
FTMO-Server3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 10
RoboForex-Prime
0.00 × 18
129 più
Non ci sono recensioni
2025.10.21 12:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 10% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 12:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
