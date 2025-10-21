SegnaliSezioni
Rahat Mansoor Farooqui

RMF

Rahat Mansoor Farooqui
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 11%
AvoraMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
566
Profit Trade:
349 (61.66%)
Loss Trade:
217 (38.34%)
Best Trade:
1 010.04 USD
Worst Trade:
-486.40 USD
Profitto lordo:
5 751.80 USD (94 514 534 pips)
Perdita lorda:
-4 749.16 USD (135 240 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (614.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 010.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
66.88%
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
288 (50.88%)
Short Trade:
278 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
16.48 USD
Perdita media:
-21.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-486.40 USD (1)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
89.57%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 166.71 USD (11.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.78% (1 208.65 USD)
Per equità:
0.26% (27.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 123
XAUUSD 14
US30.ecn 4
EURUSD 2
ETHUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 5.2K
XAUUSD 251
US30.ecn 7
EURUSD -5
ETHUSD -2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 113K
XAUUSD 5.7K
US30.ecn 5K
EURUSD -45
ETHUSD -2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 010.04 USD
Worst Trade: -486 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +614.55 USD
Massima perdita consecutiva: -10.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AvoraMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.21 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RMF
30USD al mese
11%
0
0
USD
11K
USD
14
22%
566
61%
67%
1.21
1.77
USD
11%
1:500
