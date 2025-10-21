- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
12 (50.00%)
Loss Trade:
12 (50.00%)
Best Trade:
25.18 USD
Worst Trade:
-146.16 USD
Profitto lordo:
75.51 USD (4 599 pips)
Perdita lorda:
-574.18 USD (17 004 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
49.13%
Massimo carico di deposito:
264.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-20.78 USD
Profitto medio:
6.29 USD
Perdita media:
-47.85 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-558.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-558.40 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.67 USD
Massimale:
558.40 USD (99.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.76% (558.40 USD)
Per equità:
39.49% (206.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|7
|EURCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-504
|USDJPY
|1
|EURCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|126
|EURCAD
|510
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
NoorCapital-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
