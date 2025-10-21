- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
8.73 USD
Worst Trade:
-7.72 USD
Profitto lordo:
33.24 USD (3 080 pips)
Perdita lorda:
-10.14 USD (963 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
91.67%
Massimo carico di deposito:
16.11%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.72 USD (1)
Crescita mensile:
34.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.72 USD (9.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.88% (7.72 USD)
Per equità:
6.47% (5.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|2
|CADCHF
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|346
|CADCHF
|348
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.73 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 7
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 21
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 443
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|1.73 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|1.75 × 12
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Axi-US06-Live
|2.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
VantageInternational-Live 3
|3.70 × 40
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
