- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
23 (82.14%)
Loss Trade:
5 (17.86%)
Best Trade:
440.85 USD
Worst Trade:
-325.16 USD
Profitto lordo:
1 773.27 USD (253 306 pips)
Perdita lorda:
-766.86 USD (107 592 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (562.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
967.12 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
87.47%
Massimo carico di deposito:
4.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
4 (14.29%)
Short Trade:
24 (85.71%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
35.94 USD
Profitto medio:
77.10 USD
Perdita media:
-153.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-507.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-507.73 USD (2)
Crescita mensile:
143.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.89 USD
Massimale:
538.89 USD (76.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.84% (537.91 USD)
Per equità:
1.02% (17.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|146K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +440.85 USD
Worst Trade: -325 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +562.35 USD
Massima perdita consecutiva: -507.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hello Traders :)
Non ci sono recensioni
