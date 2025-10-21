SegnaliSezioni
Houman Gholamhossein Momayez

0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
MonetaMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-24.66 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-48.26 USD (48 257 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-7.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
108.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-24.13 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-24.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-48.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.26 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.26 USD
Massimale:
48.26 USD (41.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.20% (48.26 USD)
Per equità:
42.28% (67.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -48K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -48.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 12:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 12:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 11:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.