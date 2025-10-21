SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex Oscillator Matrix
EVGENII BOATENG

Forex Oscillator Matrix

EVGENII BOATENG
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.52 USD (631 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (4.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.26 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SPX 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SPX 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SPX 631
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 11:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.73% of days out of the 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.37% of days out of the 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.21 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.21 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati