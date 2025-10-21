SegnaliSezioni
Van Tung To

FX Fun Gold

Van Tung To
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
394 (72.82%)
Loss Trade:
147 (27.17%)
Best Trade:
672.64 USD
Worst Trade:
-657.28 USD
Profitto lordo:
7 642.54 USD (246 455 pips)
Perdita lorda:
-7 229.72 USD (263 720 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (58.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
690.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
13.56%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
281 (51.94%)
Short Trade:
260 (48.06%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
19.40 USD
Perdita media:
-49.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-237.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-657.28 USD (1)
Crescita mensile:
38.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
499.47 USD
Massimale:
922.48 USD (64.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.83% (922.48 USD)
Per equità:
3.56% (50.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDf 541
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDf 413
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDf -17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +672.64 USD
Worst Trade: -657 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +58.55 USD
Massima perdita consecutiva: -237.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold trading strategy in the direction of the trend, with this strategy, you do not have to worry when the market fluctuates strongly and runs in the opposite direction, helping you earn more profit in the market.

To copy the strategy, you should follow the capital management that suits you because the market always has unexpected risks

When copying the strategy, you should manage your capital at 30% to 50%, you can consider cutting orders yourself
Non ci sono recensioni
2025.10.21 19:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.21 19:31
A large drawdown may occur on the account again
