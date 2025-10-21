- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
394 (72.82%)
Loss Trade:
147 (27.17%)
Best Trade:
672.64 USD
Worst Trade:
-657.28 USD
Profitto lordo:
7 642.54 USD (246 455 pips)
Perdita lorda:
-7 229.72 USD (263 720 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (58.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
690.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
13.56%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
281 (51.94%)
Short Trade:
260 (48.06%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
19.40 USD
Perdita media:
-49.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-237.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-657.28 USD (1)
Crescita mensile:
38.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
499.47 USD
Massimale:
922.48 USD (64.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.83% (922.48 USD)
Per equità:
3.56% (50.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|541
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|-17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +672.64 USD
Worst Trade: -657 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +58.55 USD
Massima perdita consecutiva: -237.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold trading strategy in the direction of the trend, with this strategy, you do not have to worry when the market fluctuates strongly and runs in the opposite direction, helping you earn more profit in the market.
To copy the strategy, you should follow the capital management that suits you because the market always has unexpected risks
When copying the strategy, you should manage your capital at 30% to 50%, you can consider cutting orders yourself
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
12
100%
541
72%
14%
1.05
0.76
USD
USD
65%
1:500