Xiao Guang Ding

Shengguang2

Xiao Guang Ding
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
22.74 USD
Worst Trade:
-7.38 USD
Profitto lordo:
79.51 USD (6 516 pips)
Perdita lorda:
-12.58 USD (1 257 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (54.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
24 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.32
Profitto previsto:
2.79 USD
Profitto medio:
3.61 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.38 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.38 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (7.38 USD)
Per equità:
0.91% (18.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 67
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.74 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.63 USD
Massima perdita consecutiva: -7.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
此EA只针对黄金，采用对冲策略，已经稳定运行一年，运行此EA只需2000美金，每月收益50%--100%。


This EA is exclusively designed for gold trading, employing a hedging strategy. It has been operating stably for 1 year, requiring only $2,000 to run, with monthly returns ranging from 50% to 100%




Non ci sono recensioni
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
