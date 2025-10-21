- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
22.74 USD
Worst Trade:
-7.38 USD
Profitto lordo:
79.51 USD (6 516 pips)
Perdita lorda:
-12.58 USD (1 257 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (54.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
24 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.32
Profitto previsto:
2.79 USD
Profitto medio:
3.61 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.38 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.38 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (7.38 USD)
Per equità:
0.91% (18.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +22.74 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.63 USD
Massima perdita consecutiva: -7.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
此EA只针对黄金，采用对冲策略，已经稳定运行一年，运行此EA只需2000美金，每月收益50%--100%。
This EA is exclusively designed for gold trading, employing a hedging strategy. It has been operating stably for 1 year, requiring only $2,000 to run, with monthly returns ranging from 50% to 100%
200USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
24
91%
99%
6.32
2.79
USD
USD
1%
1:500