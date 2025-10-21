SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAU Auto Buy Sell
Lie Ning Mao

XAU Auto Buy Sell

Lie Ning Mao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
212 (85.14%)
Loss Trade:
37 (14.86%)
Best Trade:
63.78 USD
Worst Trade:
-117.56 USD
Profitto lordo:
978.77 USD (98 478 pips)
Perdita lorda:
-814.19 USD (81 426 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (150.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.93 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.81%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
268
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
102 (40.96%)
Short Trade:
147 (59.04%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-22.01 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-731.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-731.49 USD (8)
Crescita mensile:
7.06%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.15 USD
Massimale:
735.18 USD (33.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.24% (735.18 USD)
Per equità:
56.97% (1 738.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 249
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 165
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.78 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +150.05 USD
Massima perdita consecutiva: -731.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
多空双向EA，价格限控（多单最高/空单最低）

SAR0.001判断趋势（多空独立周期/阈值）

分批时间限频（多空独立批次/时间间隔）

成交后移动止盈止损（多空独立偏移，止损也是止盈）

HUD实时显示+参数注释+脚本库兼容
Non ci sono recensioni
2025.10.21 11:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
