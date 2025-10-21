- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
6 (35.29%)
Loss Trade:
11 (64.71%)
Best Trade:
48.65 USD
Worst Trade:
-20.57 USD
Profitto lordo:
221.56 USD (221 551 pips)
Perdita lorda:
-152.52 USD (152 524 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (132.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.66 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
96.81%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
4.06 USD
Profitto medio:
36.93 USD
Perdita media:
-13.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-91.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.11 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.11 USD
Massimale:
91.11 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.11% (91.11 USD)
Per equità:
1.96% (21.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.65 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.66 USD
Massima perdita consecutiva: -91.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
17
35%
97%
1.45
4.06
USD
USD
9%
1:500