- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
503.00 USD
Worst Trade:
-19.30 USD
Profitto lordo:
876.70 USD (8 767 pips)
Perdita lorda:
-32.20 USD (310 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (645.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
645.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
43.31
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
27.23
Profitto previsto:
84.45 USD
Profitto medio:
109.59 USD
Perdita media:
-16.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.30 USD (1)
Crescita mensile:
84.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
19.50 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.62% (19.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|844
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +503.00 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +645.90 USD
Massima perdita consecutiva: -19.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni