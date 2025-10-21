- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
251 (37.74%)
Loss Trade:
414 (62.26%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-502.00 USD
Profitto lordo:
55 949.13 USD (825 494 pips)
Perdita lorda:
-50 990.46 USD (762 498 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 518.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 902.84 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
439 (66.02%)
Short Trade:
226 (33.98%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.46 USD
Profitto medio:
222.90 USD
Perdita media:
-123.17 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 942.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 391.40 USD (14)
Crescita mensile:
31.44%
Previsione annuale:
381.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 689.72 USD
Massimale:
9 534.39 USD (64.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.04% (9 331.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|629
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-209
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-148
|CHFJPY
|-65
|USDCHF
|-102
|GBPUSD
|58
|CADJPY
|-31
|AUDJPY
|-49
|EURUSD
|38
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPJPY
|-4.9K
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-4.4K
|CHFJPY
|-1.8K
|USDCHF
|-1.6K
|GBPUSD
|1K
|CADJPY
|-730
|AUDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -502 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 518.16 USD
Massima perdita consecutiva: -1 942.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
312 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni