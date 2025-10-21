SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kyrex14
Muhammad Hamdani

Kyrex14

Muhammad Hamdani
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
251 (37.74%)
Loss Trade:
414 (62.26%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-502.00 USD
Profitto lordo:
55 949.13 USD (825 494 pips)
Perdita lorda:
-50 990.46 USD (762 498 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 518.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 902.84 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
439 (66.02%)
Short Trade:
226 (33.98%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.46 USD
Profitto medio:
222.90 USD
Perdita media:
-123.17 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 942.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 391.40 USD (14)
Crescita mensile:
31.44%
Previsione annuale:
381.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 689.72 USD
Massimale:
9 534.39 USD (64.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.04% (9 331.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 629
GBPJPY 11
USDJPY 10
EURJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -209
USDJPY 55
EURJPY -148
CHFJPY -65
USDCHF -102
GBPUSD 58
CADJPY -31
AUDJPY -49
EURUSD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY -4.9K
USDJPY 3.4K
EURJPY -4.4K
CHFJPY -1.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 1K
CADJPY -730
AUDJPY -1.1K
EURUSD 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -502 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 518.16 USD
Massima perdita consecutiva: -1 942.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
312 più
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.93% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
