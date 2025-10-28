SegnaliSezioni
Suryo Wibowo

Sb trader

Suryo Wibowo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
9 (39.13%)
Loss Trade:
14 (60.87%)
Best Trade:
90.04 USD
Worst Trade:
-51.44 USD
Profitto lordo:
389.09 USD (34 493 pips)
Perdita lorda:
-402.18 USD (37 331 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (179.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
15 (65.22%)
Short Trade:
8 (34.78%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
43.23 USD
Perdita media:
-28.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-176.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.59 USD (6)
Crescita mensile:
-1.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.99 USD
Massimale:
229.55 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.04 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +179.84 USD
Massima perdita consecutiva: -176.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
