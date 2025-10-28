- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
9 (39.13%)
Loss Trade:
14 (60.87%)
Best Trade:
90.04 USD
Worst Trade:
-51.44 USD
Profitto lordo:
389.09 USD (34 493 pips)
Perdita lorda:
-402.18 USD (37 331 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (179.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
15 (65.22%)
Short Trade:
8 (34.78%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
43.23 USD
Perdita media:
-28.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-176.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.59 USD (6)
Crescita mensile:
-1.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.99 USD
Massimale:
229.55 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.04 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +179.84 USD
Massima perdita consecutiva: -176.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
