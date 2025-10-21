- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
531
Profit Trade:
293 (55.17%)
Loss Trade:
238 (44.82%)
Best Trade:
2 732.80 USD
Worst Trade:
-968.70 USD
Profitto lordo:
59 868.60 USD (233 872 pips)
Perdita lorda:
-43 192.40 USD (241 689 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (689.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 172.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
359
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.51
Long Trade:
246 (46.33%)
Short Trade:
285 (53.67%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
31.41 USD
Profitto medio:
204.33 USD
Perdita media:
-181.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 700.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 700.30 USD (5)
Crescita mensile:
34.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 350.80 USD
Massimale:
3 700.30 USD (6.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (3 610.70 USD)
Per equità:
29.10% (16 049.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|531
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 732.80 USD
Worst Trade: -969 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +689.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 700.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.14 × 470
Viction Algo Trading - Martiangle XAUUSD start from 0.1 lot. try it now!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
65USD al mese
34%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
2
99%
531
55%
100%
1.38
31.41
USD
USD
29%
1:100