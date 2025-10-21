SegnaliSezioni
Aris Stephanus Rikumahu

Viction

Aris Stephanus Rikumahu
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 65 USD al mese
crescita dal 2025 34%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
531
Profit Trade:
293 (55.17%)
Loss Trade:
238 (44.82%)
Best Trade:
2 732.80 USD
Worst Trade:
-968.70 USD
Profitto lordo:
59 868.60 USD (233 872 pips)
Perdita lorda:
-43 192.40 USD (241 689 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (689.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 172.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
359
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.51
Long Trade:
246 (46.33%)
Short Trade:
285 (53.67%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
31.41 USD
Profitto medio:
204.33 USD
Perdita media:
-181.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 700.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 700.30 USD (5)
Crescita mensile:
34.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 350.80 USD
Massimale:
3 700.30 USD (6.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (3 610.70 USD)
Per equità:
29.10% (16 049.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 531
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 732.80 USD
Worst Trade: -969 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +689.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 700.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.14 × 470
Viction Algo Trading - Martiangle XAUUSD start from 0.1 lot. try it now!
Non ci sono recensioni
2025.10.21 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.