- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
98 (70.00%)
Loss Trade:
42 (30.00%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-13.47 USD
Profitto lordo:
141.86 USD (141 651 pips)
Perdita lorda:
-126.66 USD (123 454 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (17.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.30 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
24.97%
Massimo carico di deposito:
11.78%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
75 (53.57%)
Short Trade:
65 (46.43%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-3.02 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-74.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.53 USD (10)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
74.53 USD (9.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.26% (74.53 USD)
Per equità:
8.59% (69.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +17.30 USD
Massima perdita consecutiva: -74.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
2%
0
0
USD
USD
739
USD
USD
1
0%
140
70%
25%
1.12
0.11
USD
USD
9%
1:500