Senlin Kong

STARTRADERFinancial

Senlin Kong
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 454
Profit Trade:
5 623 (59.47%)
Loss Trade:
3 831 (40.52%)
Best Trade:
7 062.00 USD
Worst Trade:
-20 170.08 USD
Profitto lordo:
149 476.87 USD (1 704 816 pips)
Perdita lorda:
-127 143.83 USD (1 984 953 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (80.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 922.40 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
31.73%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
2199
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
5 062 (53.54%)
Short Trade:
4 392 (46.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
26.58 USD
Perdita media:
-33.19 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-12 717.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 182.92 USD (7)
Crescita mensile:
14.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.87 USD
Massimale:
20 182.92 USD (14.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (20 182.92 USD)
Per equità:
0.69% (1 047.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9454
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -280K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 062.00 USD
Worst Trade: -20 170 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +80.02 USD
Massima perdita consecutiva: -12 717.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.