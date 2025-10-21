- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
582
Profit Trade:
339 (58.24%)
Loss Trade:
243 (41.75%)
Best Trade:
12.05 USD
Worst Trade:
-20.46 USD
Profitto lordo:
140.43 USD (11 937 pips)
Perdita lorda:
-437.30 USD (21 018 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
60.13%
Massimo carico di deposito:
36.55%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
582
Tempo di attesa medio:
20 secondi
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
265 (45.53%)
Short Trade:
317 (54.47%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
0.41 USD
Perdita media:
-1.80 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-8.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.18 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
304.46 USD
Massimale:
304.46 USD (30.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.45% (304.46 USD)
Per equità:
9.27% (65.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-297
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.05 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -8.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni