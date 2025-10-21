Apresentação:



- Sinal baseado no Expert publicado "Regressão Linear" da CIT Group que é especializado na bolsa brasileira (B3).

- https://www.mql5.com/pt/market/product/144416



Objetivo:



- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).



Funcionamento:



- Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros



Funcionalidades Ativas:



- Ganho diário de 35 reais por contrato

- Gerenciamento ativo para aumentar volume de contratos a cada 2000 reais de ganho (utilizado para margem de segurança)

- Operacional para o limite de 10 contratos (ou 20000 reais) efetuando os saques reais da conta e rebaixando a mão para 4 contratos novamente (8mil reais)