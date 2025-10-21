- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
49
Profit Trade:
28 (57.14%)
Loss Trade:
21 (42.86%)
Best Trade:
82.25 USD
Worst Trade:
-22.87 USD
Profitto lordo:
620.34 USD (62 045 pips)
Perdita lorda:
-259.41 USD (25 929 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (304.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
26 (53.06%)
Short Trade:
23 (46.94%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
7.37 USD
Profitto medio:
22.16 USD
Perdita media:
-12.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-72.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.10 USD (4)
Crescita mensile:
343.31%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.82 USD (18.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.73% (20.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|361
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.25 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +304.06 USD
Massima perdita consecutiva: -72.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8242
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
