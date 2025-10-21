✅ Safe Steady Gain Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine





✅ Safe Steady Gain Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali





Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?

Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.

La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.





Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.

Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.





Safe Steady Gain Samurai è stato costruito in modo diverso:





⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50

📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto

🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss

🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex

🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione

🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)





Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.





👉 Unisciti allo stile Safe Steady Gain Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.





📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.





