Kuradomi Takeshi

Safe Steady Gain Samurai

Kuradomi Takeshi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.55 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.44 USD (555 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (7.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
2.27
Attività di trading:
26.55%
Massimo carico di deposito:
28.94%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.87% (8.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 3
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 82
XAUUSD 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.55 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5332
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsEU-MT5-5
1.22 × 9
Exness-MT5Real8
1.27 × 457
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.40 × 912
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
87 più
✅ Safe Steady Gain Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine

⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)

👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.

✅ Safe Steady Gain Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali

Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.

Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.

Safe Steady Gain Samurai è stato costruito in modo diverso:

⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)

Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.

👉 Unisciti allo stile Safe Steady Gain Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.

📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.

Canali Telegram:





Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.