- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
11.19 USD
Worst Trade:
-6.21 USD
Profitto lordo:
104.11 USD (4 336 pips)
Perdita lorda:
-19.61 USD (1 454 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (29.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.45 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.61
Long Trade:
45 (60.81%)
Short Trade:
29 (39.19%)
Fattore di profitto:
5.31
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.21 USD (1)
Crescita mensile:
54.21%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.21 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|12
|GBPAUD
|12
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|8
|EURNZD
|8
|archived
|4
|EURAUD
|4
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|14
|GBPJPY
|13
|GBPAUD
|17
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|5
|archived
|17
|EURAUD
|6
|NZDCAD
|4
|USDJPY
|0
|NZDJPY
|0
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|544
|GBPJPY
|694
|GBPAUD
|665
|GBPNZD
|353
|GBPCAD
|-179
|EURNZD
|271
|archived
|0
|EURAUD
|236
|NZDCAD
|119
|USDJPY
|55
|NZDJPY
|61
|EURJPY
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.19 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.45 USD
Massima perdita consecutiva: -6.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
101 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Stable profit sys
Non ci sono recensioni