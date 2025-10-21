SegnaliSezioni
Verapan Ruampatanakit

CoffeeTime

Verapan Ruampatanakit
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
11.19 USD
Worst Trade:
-6.21 USD
Profitto lordo:
104.11 USD (4 336 pips)
Perdita lorda:
-19.61 USD (1 454 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (29.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.45 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.61
Long Trade:
45 (60.81%)
Short Trade:
29 (39.19%)
Fattore di profitto:
5.31
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.21 USD (1)
Crescita mensile:
54.21%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.21 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 13
GBPJPY 12
GBPAUD 12
GBPNZD 8
GBPCAD 8
EURNZD 8
archived 4
EURAUD 4
NZDCAD 2
USDJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 14
GBPJPY 13
GBPAUD 17
GBPNZD 2
GBPCAD 3
EURNZD 5
archived 17
EURAUD 6
NZDCAD 4
USDJPY 0
NZDJPY 0
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 544
GBPJPY 694
GBPAUD 665
GBPNZD 353
GBPCAD -179
EURNZD 271
archived 0
EURAUD 236
NZDCAD 119
USDJPY 55
NZDJPY 61
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.19 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.45 USD
Massima perdita consecutiva: -6.21 USD

