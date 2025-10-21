- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
39 (61.90%)
Loss Trade:
24 (38.10%)
Best Trade:
14.71 USD
Worst Trade:
-16.37 USD
Profitto lordo:
142.48 USD (1 270 070 pips)
Perdita lorda:
-111.29 USD (1 046 552 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.95%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
42 (66.67%)
Short Trade:
21 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.66 USD (2)
Crescita mensile:
45.58%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.10 USD
Massimale:
27.66 USD (56.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.78% (23.36 USD)
Per equità:
17.88% (11.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|224K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.71 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.26 USD
Massima perdita consecutiva: -19.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
|
FBS-Real
|8078.00 × 1
This is very risky. do not coppy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
1
57%
63
61%
100%
1.28
0.50
USD
USD
53%
1:200