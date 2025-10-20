SegnaliSezioni
Iyan Sauri

Mifx Setup Gold

Iyan Sauri
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 774
Profit Trade:
9 140 (84.83%)
Loss Trade:
1 634 (15.17%)
Best Trade:
135.15 USD
Worst Trade:
-1 620.65 USD
Profitto lordo:
36 731.67 USD (17 018 632 pips)
Perdita lorda:
-43 398.38 USD (1 708 185 pips)
Vincite massime consecutive:
290 (849.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 036.85 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.93%
Massimo carico di deposito:
70.99%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
824
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
8 265 (76.71%)
Short Trade:
2 509 (23.29%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.62 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-26.56 USD
Massime perdite consecutive:
51 (-977.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 985.45 USD (11)
Crescita mensile:
0.16%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 971.66 USD
Massimale:
25 596.03 USD (112.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.73% (25 572.15 USD)
Per equità:
93.89% (12 978.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 10650
EURUSD.m 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -525
EURUSD.m -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 751K
EURUSD.m 277
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.15 USD
Worst Trade: -1 621 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +849.46 USD
Massima perdita consecutiva: -977.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 19:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
