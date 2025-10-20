- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI4-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
