Qing Tang Yang

XAUUSD8888

Qing Tang Yang
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499.99 USD al mese
crescita dal 2025 60%
MaxainGroup-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 399
Profit Trade:
2 284 (67.19%)
Loss Trade:
1 115 (32.80%)
Best Trade:
438.20 USD
Worst Trade:
-283.50 USD
Profitto lordo:
26 409.18 USD (1 019 265 pips)
Perdita lorda:
-20 048.17 USD (959 757 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (60.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
851.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.57%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
931
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.92
Long Trade:
1 775 (52.22%)
Short Trade:
1 624 (47.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
11.56 USD
Perdita media:
-17.98 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-955.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-955.41 USD (10)
Crescita mensile:
23.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 074.61 USD (6.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (697.88 USD)
Per equità:
0.39% (74.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 3399
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 6.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +438.20 USD
Worst Trade: -284 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +60.57 USD
Massima perdita consecutiva: -955.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxainGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
