Ricky Zoltan Beznec

Gold pending orders

Ricky Zoltan Beznec
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
77 (75.49%)
Loss Trade:
25 (24.51%)
Best Trade:
28.44 USD
Worst Trade:
-28.39 USD
Profitto lordo:
597.77 USD (60 309 pips)
Perdita lorda:
-515.69 USD (50 992 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (119.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
25.98%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
79 (77.45%)
Short Trade:
23 (22.55%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
7.76 USD
Perdita media:
-20.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-79.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.13 USD (3)
Crescita mensile:
71.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.42 USD
Massimale:
128.21 USD (42.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.56% (116.39 USD)
Per equità:
4.05% (13.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.44 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119.73 USD
Massima perdita consecutiva: -79.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6357
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
system of trading has 3 seperate expert advisors trading only  gold. nothing else.2 have pending orders with stop loss and take profit.the other is scalping method.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 23:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold pending orders
30USD al mese
33%
0
0
USD
332
USD
12
99%
102
75%
26%
1.15
0.80
USD
47%
1:500
Copia

