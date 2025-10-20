SegnaliSezioni
Kabiru Akans Fatai

OLORIKBFX ADAPTIVE ALGO

Kabiru Akans Fatai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
0.04 USD
Worst Trade:
-0.45 USD
Profitto lordo:
0.04 USD (4 pips)
Perdita lorda:
-0.46 USD (42 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.64
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.20%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.09
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.04 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.45 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
0.45 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (0.45 USD)
Per equità:
1.90% (1.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 1
AUDCADm 1
DXYm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 0
AUDCADm 0
DXYm 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm -1
AUDCADm 4
DXYm -41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 22:06
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.20 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
