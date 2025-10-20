SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ECN_GBO
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
6.47 EUR
Worst Trade:
-10.65 EUR
Profitto lordo:
15.58 EUR (408 pips)
Perdita lorda:
-26.51 EUR (632 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.47 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
9.55%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.37 EUR
Profitto medio:
3.90 EUR
Perdita media:
-6.63 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-15.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.77 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.07 EUR
Massimale:
23.34 EUR (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.87% (23.29 EUR)
Per equità:
2.15% (17.25 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -224
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.47 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.55 × 65
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
9.00 × 24
FBS-Real
10.00 × 1
FXGT-Live
11.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.20 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 20:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

