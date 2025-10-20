- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
6.47 EUR
Worst Trade:
-10.65 EUR
Profitto lordo:
15.58 EUR (408 pips)
Perdita lorda:
-26.51 EUR (632 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.47 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
9.55%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.37 EUR
Profitto medio:
3.90 EUR
Perdita media:
-6.63 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-15.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.77 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.07 EUR
Massimale:
23.34 EUR (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.87% (23.29 EUR)
Per equità:
2.15% (17.25 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-224
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +6.47 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Non ci sono recensioni
