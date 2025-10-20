- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
79 (87.77%)
Loss Trade:
11 (12.22%)
Best Trade:
39.98 USD
Worst Trade:
-14.53 USD
Profitto lordo:
434.41 USD (43 422 pips)
Perdita lorda:
-92.11 USD (9 205 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (245.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.96 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
90 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.72
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-8.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-43.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.85 USD (4)
Crescita mensile:
18.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
90.25 USD (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.13% (47.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|342
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.98 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +245.96 USD
Massima perdita consecutiva: -43.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
