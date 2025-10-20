- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
19 (63.33%)
Loss Trade:
11 (36.67%)
Best Trade:
3.50 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
23.44 USD (2 335 pips)
Perdita lorda:
-50.82 USD (5 043 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.84 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
19.13%
Massimo carico di deposito:
1.19%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
26 (86.67%)
Short Trade:
4 (13.33%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.15 USD (4)
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.38 USD
Massimale:
30.72 USD (15.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.11% (30.72 USD)
Per equità:
2.57% (4.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|-27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|-2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.50 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.84 USD
Massima perdita consecutiva: -15.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
The minimum initial deposit at Dupoin for a micro account is $50. For standard accounts, the minimum is $200. The minimum lot size is 0.01 lot. Choose a rate of $1 = IDR 10,000. If you're interested in using autotrade on Dupoin, we recommend opening a standard account, as the spread is lower, resulting in greater profit potential. If you need money, you can withdraw it immediately, leaving $50 as capital, as long as the spread is low. For example, a micro account has a spread of XAU 32, while a standard account only has $25. However, if funds are limited, feel free to open a micro account with a $50 spread, which falls into the High Risk category. There is no safe capital; there is capital with low or high risk. Measure your risk carefully by looking at the Maximum Equity Drawdown with a minimum period of 6 months.
