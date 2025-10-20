- Crescita
Trade:
147
Profit Trade:
139 (94.55%)
Loss Trade:
8 (5.44%)
Best Trade:
43.42 USD
Worst Trade:
-40.91 USD
Profitto lordo:
556.66 USD (458 853 pips)
Perdita lorda:
-51.25 USD (43 381 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (189.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.63 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.29
Long Trade:
136 (92.52%)
Short Trade:
11 (7.48%)
Fattore di profitto:
10.86
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.13 USD (2)
Crescita mensile:
36.28%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.13 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.05% (15.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|AUDCAD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|413
|AUDCAD
|92
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|413K
|AUDCAD
|2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.42 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.63 USD
Massima perdita consecutiva: -41.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
