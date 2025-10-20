SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY
Marcin Turowski

Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY

Marcin Turowski
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
BOSSAFX-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
3.20 PLN
Worst Trade:
-2.84 PLN
Profitto lordo:
7.70 PLN (146 pips)
Perdita lorda:
-12.47 PLN (184 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.25 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
3.78 PLN (2)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.34 PLN
Profitto medio:
1.28 PLN
Perdita media:
-1.56 PLN
Massime perdite consecutive:
5 (-8.46 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-8.46 PLN (5)
Crescita mensile:
-1.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.02 PLN
Massimale:
9.63 PLN (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.00% (0.00 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 11
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -4
EURUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -8
EURUSD -30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.20 PLN
Worst Trade: -3 PLN
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.25 PLN
Massima perdita consecutiva: -8.46 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BOSSAFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.20 16:44
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 7.69% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
