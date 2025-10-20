SegnaliSezioni
Cun Qiang Fan

GOLD XM189

Cun Qiang Fan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-Real 6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
3.59 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
16.05 USD (7 585 pips)
Perdita lorda:
-6.19 USD (1 235 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.92 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.66 USD
Massimale:
3.92 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (14.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 6.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.59 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.10 USD
Massima perdita consecutiva: -3.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 17:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 16:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 16:44
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
