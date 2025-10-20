- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
3 (21.42%)
Loss Trade:
11 (78.57%)
Best Trade:
9.86 EUR
Worst Trade:
-18.66 EUR
Profitto lordo:
10.29 EUR (1 183 pips)
Perdita lorda:
-139.20 EUR (13 337 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.86 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-1.18
Attività di trading:
9.71%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-9.21 EUR
Profitto medio:
3.43 EUR
Perdita media:
-12.65 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-86.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-86.09 EUR (7)
Crescita mensile:
-53.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.91 EUR
Massimale:
129.17 EUR (53.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.76% (129.17 EUR)
Per equità:
10.86% (19.44 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|-147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.86 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -86.09 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
⚡ Flip Pro – Strategia su XAU/USD
Flip Pro è una strategia studiata per sfruttare i cambi di direzione dell’oro (XAU/USD) con un equilibrio perfetto tra sicurezza e rendimento.
Il metodo combina entrate rapide e precise nei punti di inversione più probabili, con una gestione del rischio rigorosa e una logica adattiva al mercato.
Ogni operazione è pianificata con disciplina, sfruttando i movimenti chiave senza inseguire il prezzo.
L’obiettivo è semplice: stabilità, coerenza e profitti costanti nel tempo.
🚀 Ideale per chi cerca un segnale deciso, pulito e costruito per durare.
30USD al mese
-54%
0
0
USD
USD
111
EUR
EUR
1
0%
14
21%
10%
0.07
-9.21
EUR
EUR
54%
1:500