Alessandro Casella

Casella xauusd Flip PRO

Alessandro Casella
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
3 (21.42%)
Loss Trade:
11 (78.57%)
Best Trade:
9.86 EUR
Worst Trade:
-18.66 EUR
Profitto lordo:
10.29 EUR (1 183 pips)
Perdita lorda:
-139.20 EUR (13 337 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.86 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-1.18
Attività di trading:
9.71%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-9.21 EUR
Profitto medio:
3.43 EUR
Perdita media:
-12.65 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-86.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-86.09 EUR (7)
Crescita mensile:
-53.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.91 EUR
Massimale:
129.17 EUR (53.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.76% (129.17 EUR)
Per equità:
10.86% (19.44 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.86 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -86.09 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

⚡ Flip Pro – Strategia su XAU/USD

Flip Pro è una strategia studiata per sfruttare i cambi di direzione dell’oro (XAU/USD) con un equilibrio perfetto tra sicurezza e rendimento.
Il metodo combina entrate rapide e precise nei punti di inversione più probabili, con una gestione del rischio rigorosa e una logica adattiva al mercato.

Ogni operazione è pianificata con disciplina, sfruttando i movimenti chiave senza inseguire il prezzo.
L’obiettivo è semplice: stabilità, coerenza e profitti costanti nel tempo.

🚀 Ideale per chi cerca un segnale deciso, pulito e costruito per durare.
Non ci sono recensioni
2025.10.22 10:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 11:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 10:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 09:04
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 22:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 22:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 15:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
