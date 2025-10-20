SegnaliSezioni
Youngkyu Choi

GDI Membership

Youngkyu Choi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
LandPrime-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
6.09 USD
Worst Trade:
-7.03 USD
Profitto lordo:
19.53 USD (2 213 pips)
Perdita lorda:
-13.46 USD (1 666 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
97.13%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-3.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.03 USD (1)
Crescita mensile:
3.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
7.03 USD (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.34% (7.03 USD)
Per equità:
2.85% (5.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 14
USDJPY -2
EURUSD -6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.4K
USDJPY -284
EURUSD -612
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.09 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 15:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GDI Membership
30USD al mese
3%
0
0
USD
206
USD
1
100%
10
60%
97%
1.45
0.61
USD
3%
1:500
Copia

