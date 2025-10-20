SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Growth Project
Gabriel Vargas Lorenzetti

Growth Project

Gabriel Vargas Lorenzetti
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-2.77 USD
Profitto lordo:
13.92 USD (11 681 pips)
Perdita lorda:
-7.58 USD (3 518 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
69.48%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
12 (66.67%)
Short Trade:
6 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-0.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.03 USD (4)
Crescita mensile:
20.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.63 USD
Massimale:
4.12 USD (12.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (4.12 USD)
Per equità:
0.16% (0.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 11
EURUSDm# 3
EURJPYm# 3
EURCHFm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 9
EURUSDm# -4
EURJPYm# 2
EURCHFm# 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 8.6K
EURUSDm# -472
EURJPYm# 81
EURCHFm# -47
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.34 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.97 USD
Massima perdita consecutiva: -3.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Account Type: XM Micro Ultra Low Account


I try to make good entries in favor of defined trends, always with calculated risk and long-term goals.

Non ci sono recensioni
2025.10.20 23:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.20 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 15:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
