- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-2.77 USD
Profitto lordo:
13.92 USD (11 681 pips)
Perdita lorda:
-7.58 USD (3 518 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
69.48%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
12 (66.67%)
Short Trade:
6 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-0.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.03 USD (4)
Crescita mensile:
20.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.63 USD
Massimale:
4.12 USD (12.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (4.12 USD)
Per equità:
0.16% (0.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|11
|EURUSDm#
|3
|EURJPYm#
|3
|EURCHFm#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|9
|EURUSDm#
|-4
|EURJPYm#
|2
|EURCHFm#
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|8.6K
|EURUSDm#
|-472
|EURJPYm#
|81
|EURCHFm#
|-47
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.34 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.97 USD
Massima perdita consecutiva: -3.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Account Type: XM Micro Ultra Low Account
I try to make good entries in favor of defined trends, always with calculated risk and long-term goals.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
1
0%
18
55%
69%
1.83
0.35
USD
USD
13%
1:500