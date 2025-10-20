- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
60.06 USD
Worst Trade:
-51.20 USD
Profitto lordo:
301.39 USD (30 135 pips)
Perdita lorda:
-139.80 USD (13 978 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (103.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.16
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
16.16 USD
Profitto medio:
43.06 USD
Perdita media:
-46.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-51.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.20 USD (1)
Crescita mensile:
29.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.65 USD
Massimale:
51.20 USD (7.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.06 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +103.25 USD
Massima perdita consecutiva: -51.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni