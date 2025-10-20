- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
30.31 EUR
Worst Trade:
-16.60 EUR
Profitto lordo:
132.78 EUR (7 726 pips)
Perdita lorda:
-25.57 EUR (1 487 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (68.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
68.23 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
51.61%
Massimo carico di deposito:
19.53%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
5.19
Profitto previsto:
6.70 EUR
Profitto medio:
10.21 EUR
Perdita media:
-8.52 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.60 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.24 EUR
Massimale:
16.60 EUR (8.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.16% (16.60 EUR)
Per equità:
19.66% (37.07 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.31 EUR
Worst Trade: -17 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.97 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.38 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
