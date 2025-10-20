- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
14.82 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
44.41 USD (4 639 pips)
Perdita lorda:
-29.01 USD (2 833 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (23.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
35.96%
Massimo carico di deposito:
16.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-7.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.34 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.34 USD (26.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.64% (20.34 USD)
Per equità:
11.80% (7.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.82 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.47 USD
Massima perdita consecutiva: -20.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
|
Weltrade-Live
|18.33 × 182
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
67
USD
USD
1
0%
16
75%
36%
1.53
0.96
USD
USD
27%
1:500