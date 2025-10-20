SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dark Moon EURUSD M5
Simonas Kavaliauskas

Dark Moon EURUSD M5

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
48.15 EUR
Worst Trade:
-15.33 EUR
Profitto lordo:
56.48 EUR (45 869 pips)
Perdita lorda:
-55.37 EUR (419 548 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (50.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.63 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.19%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
4.34 EUR
Perdita media:
-11.07 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-36.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.08 EUR (3)
Crescita mensile:
2.07%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.67 EUR
Massimale:
36.08 EUR (67.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.94% (36.08 EUR)
Per equità:
1.05% (1.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 7
EURUSD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 36
BTCUSD -37
EURUSD 2
GBPUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.8K
BTCUSD -378K
EURUSD 191
GBPUSD 24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.15 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +50.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 4
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
14.50 × 2
I have some specific settings for this EA and testing them out long term.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 12:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
