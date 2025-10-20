- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
48.15 EUR
Worst Trade:
-15.33 EUR
Profitto lordo:
56.48 EUR (45 869 pips)
Perdita lorda:
-55.37 EUR (419 548 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (50.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.63 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.19%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
4.34 EUR
Perdita media:
-11.07 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-36.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.08 EUR (3)
Crescita mensile:
2.07%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.67 EUR
Massimale:
36.08 EUR (67.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.94% (36.08 EUR)
Per equità:
1.05% (1.06 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|-37
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|-378K
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +48.15 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +50.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 4
|
OneRoyal-Server
|5.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|14.50 × 2
I have some specific settings for this EA and testing them out long term.
