- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
280.00 USD
Worst Trade:
-221.76 USD
Profitto lordo:
982.66 USD (30 019 pips)
Perdita lorda:
-862.40 USD (24 636 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (462.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
462.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.67%
Massimo carico di deposito:
9.53%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
15.03 USD
Profitto medio:
245.67 USD
Perdita media:
-215.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-443.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-443.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
443.52 USD (12.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.40% (443.52 USD)
Per equità:
4.17% (139.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|5.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.00 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +462.66 USD
Massima perdita consecutiva: -443.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA Xtr Gold Pro
Scalping system target up to 100% Permonth
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
8
50%
1%
1.13
15.03
USD
USD
12%
1:500