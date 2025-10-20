SegnaliSezioni
Anang Wikanadi

Max FX

Anang Wikanadi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 217%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
177.51 USD
Worst Trade:
-36.55 USD
Profitto lordo:
425.03 USD (42 770 pips)
Perdita lorda:
-97.17 USD (9 679 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (125.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
35.84%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.62
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
4.37
Profitto previsto:
20.49 USD
Profitto medio:
42.50 USD
Perdita media:
-16.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-43.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.00 USD (3)
Crescita mensile:
216.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.96 USD
Massimale:
43.00 USD (42.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.45% (43.00 USD)
Per equità:
3.17% (10.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 328
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 33K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.51 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +125.55 USD
Massima perdita consecutiva: -43.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.28 15:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.20 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
