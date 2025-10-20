- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
36.72 USD
Worst Trade:
-5.97 USD
Profitto lordo:
61.39 USD (43 013 pips)
Perdita lorda:
-11.21 USD (11 212 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (24.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
8.41
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
8.36 USD
Profitto medio:
15.35 USD
Perdita media:
-5.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.97 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.34 USD
Massimale:
5.97 USD (5.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.72 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.04 USD
Massima perdita consecutiva: -5.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni