- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
30 (76.92%)
Loss Trade:
9 (23.08%)
Best Trade:
8.96 USD
Worst Trade:
-6.17 USD
Profitto lordo:
73.50 USD (7 338 pips)
Perdita lorda:
-22.99 USD (2 294 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (21.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.81 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
84.21%
Massimo carico di deposito:
5.06%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
22 (56.41%)
Short Trade:
17 (43.59%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-2.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.42 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (9.42 USD)
Per equità:
3.24% (33.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.96 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.81 USD
Massima perdita consecutiva: -4.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.20 × 15
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
39
76%
84%
3.19
1.30
USD
USD
3%
1:500