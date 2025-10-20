SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VARAMAN KH SIGNAL
Siengny Say

VARAMAN KH SIGNAL

Siengny Say
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 495%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
237 (86.49%)
Loss Trade:
37 (13.50%)
Best Trade:
39.01 USD
Worst Trade:
-14.96 USD
Profitto lordo:
505.69 USD (488 966 pips)
Perdita lorda:
-144.77 USD (233 995 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (64.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.82 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
46.76%
Massimo carico di deposito:
34.64%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
275
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
20.85
Long Trade:
183 (66.79%)
Short Trade:
91 (33.21%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.31 USD (2)
Crescita mensile:
494.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
17.31 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (7.66 USD)
Per equità:
10.31% (21.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 258
BTCUSDm 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 350
BTCUSDm 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 245K
BTCUSDm 9.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.01 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +64.82 USD
Massima perdita consecutiva: -6.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am an XAUUSD trader with 5 years of experience, focused on mastering gold trading through strategy, discipline, and smart risk management. I trade with confidence backed by market structure, price action, and liquidity analysis. For me, trading is not about luck—it’s about mindset, patience, and consistency. I believe success comes from strong discipline, emotional control, and never giving up during drawdowns. Every trade is a lesson, and every day is an opportunity to improve. I am committed to long-term growth, financial freedom, and inspiring others to trade smarter, not harder. Join me now.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 09:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VARAMAN KH SIGNAL
30USD al mese
495%
0
0
USD
216
USD
1
96%
274
86%
47%
3.49
1.32
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.