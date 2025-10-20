- Crescita
Trade:
274
Profit Trade:
237 (86.49%)
Loss Trade:
37 (13.50%)
Best Trade:
39.01 USD
Worst Trade:
-14.96 USD
Profitto lordo:
505.69 USD (488 966 pips)
Perdita lorda:
-144.77 USD (233 995 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (64.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.82 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
46.76%
Massimo carico di deposito:
34.64%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
275
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
20.85
Long Trade:
183 (66.79%)
Short Trade:
91 (33.21%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.31 USD (2)
Crescita mensile:
494.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
17.31 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (7.66 USD)
Per equità:
10.31% (21.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|258
|BTCUSDm
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|350
|BTCUSDm
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|245K
|BTCUSDm
|9.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am an XAUUSD trader with 5 years of experience, focused on mastering gold trading through strategy, discipline, and smart risk management. I trade with confidence backed by market structure, price action, and liquidity analysis. For me, trading is not about luck—it’s about mindset, patience, and consistency. I believe success comes from strong discipline, emotional control, and never giving up during drawdowns. Every trade is a lesson, and every day is an opportunity to improve. I am committed to long-term growth, financial freedom, and inspiring others to trade smarter, not harder. Join me now.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
495%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
1
96%
274
86%
47%
3.49
1.32
USD
USD
10%
1:200