- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
104.81 EUR
Worst Trade:
-9.67 EUR
Profitto lordo:
104.81 EUR (278 pips)
Perdita lorda:
-13.55 EUR (38 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (104.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
104.81 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
24.32%
Massimo carico di deposito:
121.43%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
7.73
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
7.74
Profitto previsto:
45.63 EUR
Profitto medio:
104.81 EUR
Perdita media:
-13.55 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-9.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.67 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.81 EUR
Massimale:
11.81 EUR (14.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
20.26% (34.87 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.81 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
