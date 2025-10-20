- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.32 USD (51 pips)
Perdita lorda:
-0.12 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.32 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
0.09 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|4.00 × 1
|
Alpari-MT5
|8.00 × 1
