SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LINKS2S2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

LINKS2S2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.32 USD (51 pips)
Perdita lorda:
-0.12 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.32 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
0.09 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
3.29 × 7
FusionMarkets-Live
4.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
4.00 × 1
Alpari-MT5
8.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.20 09:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LINKS2S2
30USD al mese
0%
0
0
USD
500
USD
0
100%
1
100%
100%
2.66
0.32
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.